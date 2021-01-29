Выставка к юбилею Михаила Булгакова открылась в краеведческом музее Ступина

В Ступинском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная писателю Михаилу Булгакову. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения автора «Мастера и Маргариты». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

К юбилею писателя Ступинский историко-краеведческий музей и Музей М. А. Булгакова подготовили выставку «Ваш роман прочитали»: как Михаил Булгаков стал знаменитым писателем».

При жизни Михаила Булгакова знали как талантливого драматурга, автора нашумевшей пьесы «Дни Турбиных», а главный роман писателя «Мастер и Маргарита» был почти никому неизвестен. Опубликовали его только в 1966–1967 годах. И тогда произведение стало очень популярным.

Гости выставки смогут увидеть экспонаты из собрания Музея М. А. Булгакова. В их числе: предметы из квартиры писателя в Нащокинском переулке, где создавался роман, среди которых личные вещи его жены Елены Сергеевны, послужившей прототипом Маргариты.

Также в музее представят материалы к первому спектаклю по «Мастеру и Маргарите» в Театре на Таганке, эскизы к графическому роману, уникальные издания на разных языках.

Выставка продлится до 28 марта.