Подмосковье 15 января 2024, 12:19 Выставка к 90-летию художника Зураба Церетели пройдет в Дмитрове Министерство культуры и туризма Подмосковья

Читать 360tv в

Выставка «Радость жизни» Зураба Церетели откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января. Мероприятие приурочат к 90-летию художника. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представят произведения советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца Зураба Церетели. Картины мастера обладают ярким характером, совмещая в себе разные стили и направления.

Реклама

На выставке также можно будет познакомиться со скульптурой «Мушкетеры», которая установлена во Франции в Гаскони и посвящена героям знаменитого романа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».