15 января 2024, 12:19
Выставка к 90-летию художника Зураба Церетели пройдет в Дмитрове
Выставка «Радость жизни» Зураба Церетели откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января. Мероприятие приурочат к 90-летию художника. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В экспозиции представят произведения советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца Зураба Церетели. Картины мастера обладают ярким характером, совмещая в себе разные стили и направления.
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На выставке также можно будет познакомиться со скульптурой «Мушкетеры», которая установлена во Франции в Гаскони и посвящена героям знаменитого романа.
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