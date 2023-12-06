Подмосковье 06 декабря 2023, 15:18 Выставка к 410-летию династии Романовых началась в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Выставка, приуроченная к 410-летию воцарения дома Романовых, открылась в Дмитрове. Там представлены документы, живопись и графика, награды и предметы декоративно-прикладного искусства, раскрывающие историю династии.

В основу выставки легли подлинные предметы из фондов Музея-заповедника «Дмитровский кремль». Многие из них можно увидеть впервые.

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Особое внимание организаторы выставки уделили тем представителям рода Романовых, которые посещали Дмитровский край или внесли особый вклад в его развитие.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Выставка проходит по адресу: Дмитров, Историческая площадь, 18. Больше информации по телефону: +7 (495) 993-74-13.

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