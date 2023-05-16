Подмосковье 16 мая 2023, 13:00 Выставка к 35-летию театра «ФЭСТ» открылась в Мытищах

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Выставка «Театр „ФЭСТ“ крупным планом» открылась в Мытищах. Она приурочена к 35-летию театра.

Театральная выставка проходит в стенах Мытищинской галереи искусств. Среди экспонатов — бутафория, костюмы и снимки с представлений.

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«Есть возможность рассмотреть детали спектакля <…> — реквизит, костюмы, декорации. <…> На выставке у зрителя есть возможность подойти, потрогать, покрутить, рассмотреть повнимательнее», — рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

Экспозиция будет работать 10 дней — до 21 мая. После выставки все экспонаты вернутся обратно на сцену.

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