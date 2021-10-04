Выставка к 200-летию со дня рождения Достоевского открылась в Зарайске

В музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка, посвященная Федору Достоевскому. Ее приурочили к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Выставку организовали совместно с Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина. Экспозиция называется «Величайший драматург».

О творчестве Достоевского и о его театральности писал В.И. Немирович-Данченко. Он отмечал, что хоть автор и не писал для сцены, но был огромным мастером интриги, а его образы и описания бесконечно театральны.

Гости выставки смогут погрузиться в атмосферу театра и творчества писателя и ответить на вопрос: возможен ли театр Достоевского?

Экспозиция позволит посетителям проследить за ключевыми интерпретациями романов Достоевского от самых известных постановок начала прошлого века до начала нашего.

На выставке представлены театральные афиши, эскизы костюмов, декорации спектаклей по книгам Федора Михайловича. Прикоснуться к творчеству Достоевского можно будет до 24 октября.

На мероприятие можно прийти по «Пушкинской карте».