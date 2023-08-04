Подмосковье 04 августа 2023, 17:00 Выставка к 105-летию издательства «Алконост» открылась в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Выставка к 105-летию издательства «Алконост» открылась в Государственном мемориальном музее-заповеднике Менделеева и Блока в Солнечногорске. Она продлится до 30 сентября.

Усадьба Шахматово приглашает на выставку, посвященную издательству «Алконост». Его основателем был Самуил Алянский, а редактором — Александр Блок. Они выпустили 58 книг, первой из которых стала поэма Блока «Соловьиный сад». Книги издательства стали библиографической редкостью из-за маленьких тиражей и сотрудничества с известными художниками-иллюстраторами.

Посетители смогут увидеть копии альбомов Самуила Алянского с автографами поэтов и писателей Серебряного века, книги издательства и фотографии Блока.

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