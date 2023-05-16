Подмосковье 16 мая 2023, 16:22 Выставка к 100-летию режиссера Владимира Кусова откроется в Балашихе 18 мая https://welcome.mosreg.ru/

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В историко-краеведческом музее Балашихи откроется выставка «Слово остается за куклой». Экспозицию посвятили заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РСФСР, театральному деятелю, режиссеру Государственного академического центрального театра кукол Образцова Владимиру Кусову. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Кусов жил и учился в Балашихе. Зрителям представят кукол из музея его родного театра и Маленького театра кукол Балашихи, а также афиши и фотографии.

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Выставка продлится до 2 июля 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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