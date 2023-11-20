Подмосковье 20 ноября 2023, 19:59 Выставка-ярмарка «Моя карьера» прошла в Мытищах Комитет лесного хозяйства МО

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Лесные специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в мероприятии «Моя карьера» Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. Они встретились со студентами и рассказали им об основных направлениях работы подмосковных лесных учреждений.

Также участники выставки-ярмарки «Моя карьера» обсудили со специалистами условия прохождения производственной практики и стажировки, а также получили предложения по имеющимся вакансиям. Кроме того, им рассказали о возможности трудоустройства в лесное хозяйство Московской области.

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Отметим, что с 2023 года между Комитетом лесного хозяйства Московской области и Мытищинским филиалом МГТУ имени Н. Э. Баумана действует соглашение о партнерстве. Оно помогает студентам пройти практику и в дальнейшем устроиться на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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