Подмосковье 29 января 2024, 13:52 Выставка-ярмарка меда пройдет в Клину 10 февраля Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства пройдет в Клину 10 февраля. Ее проведут после постановки комедии «Беспокойной вам ночи» в ДК «Майдановский».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на выставке представят продукцию хозяйства «Золино». В 2022 году оно получило грант в размере трех миллионов рублей.

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«Сейчас на пасеке более 100 ульев из которых в 2023 году было получено 1,5 тонны меда. Основные медоносы региона — липа, малина, донник, иван-чай, люпины и колючка. Пчелосемьи в „Золино“ содержатся без применения химикатов, а пасека оборудована высокотехнологичным цехом», — сказал он.

На ярмарке каждый желающий сможет приобрести натуральные свечи, мыло с воском, мед в сотах и многое другое.

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