Подмосковье 28 марта 2023, 17:03 Выставка, ярмарка и концерт в поддержку бойцов СВО прошли в Солнечногорске

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Благотворительный фонд «Дари добро» провел в Солнечногорске выставку, ярмарку и концерт в поддержку бойцов СВО. Площадкой для мероприятий стал дом культуры «Выстрел».

«Решили организовать с общественными организациями и волонтерами мероприятие для того, чтобы привлечь внимание к тому, чем мы помогаем фронту, рассказать об этом. Чтобы наши волонтеры и те, кто пришли, немножко отдохнули, посмотрели и ознакомились с теми движениями, которые ведут деятельность в нашем районе», — рассказал куратор благотворительного фонда «Дари добро» по поддержке СВО Дмитрий Литовка.

Вход на мероприятие был свободный. На закупку гумпомощи для бойцов СВО направят средства, вырученные с продажи изделий солнечногорских мастеров на ярмарке.

«Мы очень давно сотрудничаем с фондом „Дари добро“. С самого начала мы всегда помогаем. Здесь представлены изделия девочек, которые вяжут у меня на занятиях», — поделилась руководитель магазина пряжи и вязаных изделий Ирина Денисчева.

Такое мероприятие сотрудники фонда «Дари добро» провели впервые, но хотят сделать это традицией.

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