Подмосковье 02 февраля 2024, 15:27 Выставка якутского художника Николая Рязанского началась в Волоколамске Министерство культуры и туризма Московской области

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Выставка картин художника Николая Рязанского «Теплое дыхание Якутии» открылась в Волоколамске. В выставочном зале можно увидеть работы, посвященные воспоминаниям мастера из детства, а также истории и культуре Республики Саха.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, якутский художник начал заниматься живописью в 1990-м году. В своих работах он изображает трудовые будни, бытовые сцены и народные праздники жителей Республики Саха.

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Выставка будет работать до 25 февраля.

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