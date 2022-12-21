Подмосковье 21 декабря 2022, 11:35 Выставка известного фотохудожника открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре

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Фотовыставка «Реконкиста красоты» открылась музее «Новый Иерусалим» в Истре. Автор работ — Владимир Клавихо-Телепнев, чьи снимки входят в собрания крупных мировых музеев.

Фотохудожник через свои работы рассказывает зрителям о красоте в разные эпохи и в разных ее проявлениях.

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«Серия „Руки“ пошла в каком-то отдельном виде, когда я понял, что портрет можно сделать и с одними руками. То есть портрет какого-то человека, мужчины или женщины не обязательно делать целиком, достаточно сделать портрет одних рук», — рассказал фотохудожник Владимир Клавихо-Телепнев.

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В экспозиции представлены 92 работы. Часть из них демонстрируется впервые.

«Удивительная по составу, удивительная по технике выставка. Конечно, для нашего музея это непривычный формат современного искусства, <…> но мы эту тему планомерно осваиваем», — рассказала генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка продлится до 4 июня 2023 года.

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