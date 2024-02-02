Подмосковье 02 февраля 2024, 23:58 Выставка «История денег» открылась в Лыткаринском историко-краеведческом музее Владимир Думчев

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Открытие выставки «История денег» прошло в Лыткаринском историко-краеведческом музее. Коллекцию собирали со дня его основания, она насчитывает более 600 экспонатов. Самая старая монета — «Чешуйка» Михаила Федоровича 1613–1645 годов.

Ведущий библиограф Лыткаринского историко-краеведческого музея Ирина Егорова рассказала, что в этом году было принято решение показать коллекцию жителям и гостям Подмосковья.

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«У нас все монеты и купюры подлинные, кроме копейных. Их мы используем специально для того, чтобы посетители нашего музея могли подержать их в руках. Все монеты и купюры, кроме чешуек — дары жителей нашего города», — поделилась Ирина Егорова.

Открытие выставки посетили учащиеся пятого класса гимназии № 7. Для них организовали небольшую экскурсию, а также показали видеоролик о появлении денег в мире. В конце мероприятия для пятиклассников провели тематическую викторину. Дети остались довольны мероприятием.

Владимир Думчев Владимир Думчев Владимир Думчев Владимир Думчев Владимир Думчев

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