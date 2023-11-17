Подмосковье 17 ноября 2023, 13:46 Выставка «Императрица Спасского двора» начнется в Егорьевске 18 ноября Unsplash

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Егорьевский историко-художественный музей представит новую выставку 18 ноября. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Выставка «Императрица Спасского двора» посвящена матери русского писателя Ивана Тургенева. Гости увидят предметы из коллекций музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и фондов Егорьевского музея.

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Коллекция Егорьевского музея включает предметы искусства в стиле русского примитива. Здесь есть настоящие сокровища из стекла и фарфора, бронзы и меди, резной кости и дерева.

Выставка завершится 14 января. Подробности на сайте музея.

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