Подмосковье 15 февраля 2024, 13:56 Выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» начнется в Мособлдраме в феврале Московский областной драматический театр

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Выставка иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита» художника Сергея Алимова откроется в подмосковном театре драмы и комедии 15 февраля. Там представят 13 работ, созданных по ключевым событиям произведения.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, изначально в 1975 году Сергей Алимов хотел создать черно-белый анимационный фильм по мотивам романа, однако позже его работы преобразовались в иллюстрации, над которыми автор работал до конца жизни. Их высоко оценила жена Михаила Булгакова Елена.

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Выставка будет работать в течение месяца, ее смогут увидеть зрители Мособлдрамы.

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