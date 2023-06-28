Подмосковье 28 июня 2023, 09:12 Выставка художницы Инны Бельтюковой «Бизнес‑аллегории» пройдет в Мытищах

Читать 360tv в

Выставка «Бизнес-аллегории» откроется в Мытищах 29 июня. Увидеть работы художницы Инны Бельтюковой можно будет в галерее искусств округа.

Открытие выставки пройдет в Мытищинской галерее искусств 29 июня в 17:00. Она посвящена бизнесу как явлению.

Реклама

Инна Бельтюкова — член творческого Союза художников России. В своих работах она затрагивает экономические и социальные вопросы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».