Выставка художников академии Глазунова пройдет в Звенигороде

В Звенигороде 9 сентября стартует выставка художников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На мероприятии представят свои картины молодые таланты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Выставка пройдет в выставочном зале отеля Татьяна Provence. Она откроется 9 сентября и продлится до 10 октября.

Мероприятие посвятили основателю академии, художнику Илье Глазунову. Недавно исполнилось 90 лет со дня рождения мастера.

На выставке гости увидят работы студентов академии Глазунова и ее выпускников. Ученики заведения пишут в поиске нового образа русской истории, они пытаются осмыслить события прошлого. Для своих картин художники выбирают сюжеты из истории Древней Руси, Московского государства.

В первый день выставки для гостей проведут лекцию «Исторический сюжет в творчестве русских художников XVIII–XX веков. Мировоззрение в красках». Также посетителям экспозиции расскажут об истории академии Глазунова. Для всех желающих организуют мастер-класс по живописи.