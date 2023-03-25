Подмосковье 25 марта 2023, 19:06 Выставка художника-концептуалиста Валерия Чтака открылась в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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В Сергиевом Посаде заработала выставка одного из самых именитых художников России Валерия Чтака. Креативное пространство назвали «Поселок городского типа». Посмотреть экспозицию можно на улице Шлякова, 3.

«Идея выставки родилась еще летом прошлого года, когда я привозила в Сергиев Посад современных художников с лекциями. Увидела интерес у местных жителей», — сообщила куратор проекта Анна Синица.

Валерий Чтак является художником-концептуалистом. Его имя входит в топ-20 самых влиятельных художников России, а работы представлены во многих известных галереях, в том числе в собрании Московского музея современного искусства и Третьяковской галерее.

«Дерзкий и необычный для нашего города проект, цепляющий своей новизной и своим посылом», — рассказал посетитель выставки Игорь Курылев.

Экспозиция будет работать до 25 апреля.

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