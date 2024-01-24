Подмосковье 24 января 2024, 16:29 Выставка художника Евгения Кузнецова открылась в Одинцове Дом культуры с.Ершово

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Выставка «Вспоминая войну…» открылась в музейной экспозиции Дома культуры села Ершово. Все графические работы, представленные там, написаны генерал-лейтенантом, участником Великой Отечественной войны и профессиональным художником Евгением Кузнецовым.

Выставка работ Евгения Кузнецова приурочена к 80-летию полного снятия советскими войсками блокады Ленинграда в Великой Отечественной войне. Она работает бесплатно и продлится до конца февраля.

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Евгений Андреевич с детства увлекался рисованием, и в 1957 году окончил Киевский институт живописи. Он написал серию картин «Поля ратной славы», посвященную победе в Великой Отечественной войне. Каждая из них сопровождается стихотворением поэта и ветерана войны Анатолия Вайнера. За эту работу художник получил премию имени маршала Георгия Жукова в 2004 году.

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