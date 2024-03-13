Подмосковье 13 марта 2024, 18:35 Выставка художника Альберта Солтанова откроется в Мытищах 15 марта Мытищинский историко-художественный музей

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Персональная выставка художника Альберта Солтанова «В пути» откроется в Мытищинском историко-художественном музее 15 марта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Работы Солтанова метафоричные и многогранные, отражают традиции русского искусства и литературы, где тема дороги имеет важное значение. Произведения художника передают чувство уюта, искренности и мирного сосуществования с окружающим миром. При этом выставка раскрывает разнообразие и глубину его творчества.

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Узнать больше о выставке и правилах посещений галереи можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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