Выставка «Хранившие семейное тепло» открылась в Москве

На Киевском и Ленинградском вокзалах в Москве открылась выставка «Хранившие семейное тепло». На стендах — около ста фотографий жен известных советских полководцев и военачальников. Это уникальные снимки из семейных архивов, которые удалось найти создателям проекта.

Автор проекта Ирина Лосик — внучка маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Олега Лосика — признается — найти, собрать снимки было непросто. На стенде есть и ее дедушка с бабушкой.

«Никто ранее не видел жен полководцев, семьи — это не публичное. У всех у них семьи, жены, дети, я обратила внимание на жен полководцев, потому что они все достаточно яркие личности», — рассказала автор проекта, телеведущая Ирина Лосик.

Источник фото: телеканал «360»

Участницы Великой Отечественной войны — женщины с непростой судьбой. Они хранили уют дома, добивались успехов в карьере — например, жена адмирала Головко — известная актриса, а супруга Грекова — успешный политик, ее именем в Беларуси названы улицы. Все супруги помогали мужьям и были надежными соратниками.

Первые посетители — дети и внуки известных полководцев. Они тщательно отбирали самые говорящие, яркие снимки.

«Они были вместе больше 50 лет, я в общем-то вырос у них, мои родители работали в Москве», — вспоминает внук маршала Советского Союза Ивана Баграмяна Иван Баграмян.

Локация для экспозиции выбрана неслучайно. Именно с этих перронов Киевского вокзала в 41-м году первые эшелоны отправлялись на фронт. Вход на выставку бесплатный — она расположена на выходе к поездам дальнего следования.