Подмосковье 17 июля 2023, 15:42 Выставка графики испанского художника Франсиско Гойи открылась в Дмитрове пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Выставка испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет» открылась в Дмитрове. Посетители музея-заповедника «Дмитровский кремль» смогут увидеть около сотни эстампов.

Экспозиция содержит 80 листов из серии «Причуды» и 18 листов из серии «Глупости». Первая создана в 1797–1798 годах и содержит отсылки на политические и моральные убеждения испанского общества тех лет с комментариями художника. Вторая серия работ показывает фольклорные истоки творчества Гойи. Она долгое время оставалась неопубликованной. Ее издали в Мадриде под названием «Пословицы» в 1864 году.

Проект реализован администрацией Дмитровского городского округа, Государственным центральным музеем современной истории России, Центром кинофестивалей и международных программ компании «КиноФокус».

«От имени главы Дмитровского городского округа Ильи Игоревича Поночевного приветствую наших друзей, которые помогли организовать эту прекрасную выставку работ великого испанского художника. Нас связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, и каждое новое совместное мероприятие — это яркое событие. А сотрудничество с Государственным центральным музеем современной истории России — новая ступень развития культурной жизни Дмитровского округа», — отметила начальник управления культуры Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова поблагодарила коллег из Дмитрова за предоставленную площадку. Она отметила, что надеется на дальнейшее сотрудничество между музеями

«Нам всегда приятно возвращаться в Дмитров, он стал для нас родным. Мне всегда радостно открывать новые выставочные проекты и сразу думать о том, что мы сможем показать в Дмитрове в следующий раз», — поделилась президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств Татьяна Шумова.

Выставка эстампов Франсиско Гойи будет работать в Дмитрове до 10 сентября.

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