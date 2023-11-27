Подмосковье 27 ноября 2023, 15:47 Выставка графики Алены Дергилевой открылась в Зарайском кремле Министерство культуры и туризма МО

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Музей-заповедник «Зарайский кремль» открыл выставку работ известного российского графика Алены Дергилевой «Моя родная провинция». Экспозиция объединила более 100 офортов и акварелей из личной коллекции художницы и фондов музея.

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В подмосковном министерстве культуры и туризма рассказали, что основу выставки составляют пейзажи русской провинции, запечатленные Дергилевой в городах Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Кашин и Кострома. Отдельный раздел посвящен Зарайску.

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На полотнах Зарайск предстает не столько достопримечательностью, сколько живым провинциальным городом. Художница передает атмосферу зарайских улиц, по которым спешат по своим делам горожане. Тут же — старые дома с их неповторимым обликом. И вместе эти зарисовки складываются в узнаваемый, самобытный образ Зарайска.

Выставка продлится до 21 января. Билеты доступны на сайте www.museumzaraysk.ru в том числе и по «Пушкинской карте».

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