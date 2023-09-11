Подмосковье 11 сентября 2023, 17:03 Выставка графических пейзажей «Города и горы» началась в Мытищах Мытищинская галерея искусств

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Выставка графических работ художниц Марии Комаровой и Анастасии Башковой «Города и горы» открылась в Мытищах. Она продлится до 1 ноября.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, на выставке представили пейзажи на тему противопоставления городов и дикой природы. Экспозиция доступна в мытищинской галерее искусств.

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Подробнее о выставке можно узнать по ссылке.

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