Выставка голландской живописи XVII века открылась в Серпухове

Шедевры голландской живописи XVII века из частных собраний и музеев России представили на выставке в Серпухове. В открытии экспозиции «Образ и смысл» приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, посол Королевства Нидерланды в России Хиллес Бесхоор Плух и министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

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На выставке «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» представлены полотна из 11 музеев и четырех частных собраний — всего 80 картин.

11 музеев-участников, 80 произведений искусства представлено в наших залах. Это было, с одной стороны, сложно, а с другой — невероятно интересно. Сложность была в том, что многие вещи пришли к нам из постоянной экспозиции, нам выдали эти вещи на полгода, и это, в принципе, большая победа и большая благодарность, что нам помогли и нас поддержали в этом выставочном проекте Жанна Алейникова директор Серпуховского историко-художественного музея.

На выставке организуют видеопоказы, вебинары голландских искусствоведов, а также музыкальные концерты на редких инструментах. В залах можно услышать звуки лютни — популярного в XVII веке инструмента.

«В это время Нидерланды дарят нам внимание к человеку в живописи, я уже не говорю про высочайшее качество письма. Внимание к быту человека, что вообще редкость. Именно в это время в Голландии рождается жанр натюрморт», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

На выставке продумана каждая деталь. Например, последовательность залов создает маршрут, по которому посетители отправляются в тур по Голландии не покидая Подмосковья.

«Сейчас я только что была в федеральном Министерстве культуры, рассказывала с упоением про нашу выставку. И Минкультуры предложило рассмотреть вопрос по окончании выставки о перевозке ее в Санкт-Петербург. Как раз в следующем году, когда будут юбилейные торжества в честь Петра Первого», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Для полного погружения в эпоху в залах — интерактивы. Голландию можно понюхать, потрогать и услышать. В XVII веке было статусно хранить дома картины, купцы не скупились и одаривали художников.

«Они хорошо платили художникам, от этого возрастало благополучие художников. У них появлялись деньги, чтобы ездить за границу. В Италию, например. И результат этих поездок мы тоже видим на картинах», — рассказал посол Королевства Нидерланды в России Хиллес Бесхоор Плух.

Закрытый показ собрал сотни восторженных отзывов. Выставка «Образ и смысл» в Серпухове открывает проект «Зима в Подмосковье». Следующим к нему в этом году присоединится музей «Новый Иерусалим». Экспозицию голландской живописи можно посетить до 10 апреля 2022 года.