Подмосковье 16 января 2024, 12:57 Выставка «Герои столетий» пройдет в Дмитрове с 17 января по 4 февраля Unsplash

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Историко-патриотическая выставка «Герои столетий» пройдет с 17 января по 4 февраля в Музее-заповеднике «Дмитровский Кремль». Она будет посвящена самым ярким подвигам России за всю историю существования страны.

Гости выставки смогут увидеть, как выглядели настоящие доспехи, обмундирование, макеты вооружения и орудий, предметы быта, а также множество других предметов.

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Экспозиция разделена на шесть исторических зон и включает в себя такие события, как разгром Хазарского каганата князем Святославом, победу князя Александра Невского, историю России в Смутное время, а также победу Петра Первого в Северной войне со Швецией.

Кроме того, организаторы расскажут о России в 1812 году и истории страны в эпоху Великой Отечественной Войны.

Выставка предполагает экскурсионный формат осмотра по сессиям, каждая из которых длится 45 минут и включает просмотр видеоматериалов. Зрителям расскажут о героях-победителях, в роли которых выступят харизматичные актеры и реконструкторы.

Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» Музей-заповедник «Дмитровский Кремль»

После мероприятия все гости смогут сделать памятные фотографии с использованием исторического реквизита. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Всю подробную информацию о проведении выставки «Герои столетий» можно получить по телефону: +7 495 993-74-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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