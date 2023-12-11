11 декабря 2023, 14:54
Выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого» откроется в Дмитрове 12 декабря
В центре культурного развития «Яхромский» в Дмитрове12 декабря откроют выставку «Фотолетопись жизни Льва Толстого». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
Экспозицию посвятят писателю Льву Толстому. На ней гости ознакомятся с интересными фактами из жизни творца.
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Выставка завершится 31 января следующего года. Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
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Выставки
Дмитров
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