Подмосковье 04 мая 2023, 09:33 Выставка фотографий жен и матерей участников СВО открылась в Наро-Фоминске

Читать 360tv в

Выставка фотографий жен и матерей участников СВО открылась во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. На экспозиции представили более 200 снимков.

Уникальный фотопроект зародился в Самаре в прошлом году, но быстро стал всероссийским. Открытие выставки в Наро-Фоминске приурочили ко Дню жен-мироносиц. Портреты возлюбленных и матерей бойцов Таманской и Кантемировской дивизий сняли за девять фотосессий. Женщины примерили на себя парадные мундиры военных.

Реклама

«Идея патриотического проекта заключается в том, что пока мужья защищают Родину на фронте, женские плечи с достоинством держат мундир, обеспечивая поддержку и надежный тыл. Мужской китель на женских плечах — это как некий символ верности, гордости и нашего женского мужества», — рассказала Юлия Карташова, организатор проекта «Жена Героя» в Москве и Подмосковье.

На каждой фотографии — строка из писем на фронт. Есть и QR-код, с помощью которого можно узнать больше об участнице и посмотреть видеоролик о семье участника СВО.

«Там на фронте, когда видишь своих любимых, это очень воодушевляет, очень поддерживает. Этот проект <…> — это, пожалуй, самый большой из всех, что существуют в разных регионах», — отметил монах-инок, герой Советского Союза Киприан.

Выставка «Жена героя» в Наро-Фоминске продлится до 14 мая. Затем экспозиция переместится во дворец культуры «Тамань» в поселке Калининец. После фотографии подарят участницам проекта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».