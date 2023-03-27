Подмосковье 27 марта 2023, 02:22 Выставка фотографий «СветоТень» открылась в «Картинной галерее» Балашихи Епихова Анна

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Выставка черно-белых работ фотографа Владимира Штырикова открылась в «Картинной галерее» в Балашихе. На ней представлено 105 фотопроизведений. Открыл экспозицию сам автор.

Собранные фотографии были сделаны в течение 18 лет. Самый ранний снимок сделали в 2005 году, а самый поздний — в 2023.

«Я считаю, что черно-белая фотография наиболее ярко отражает философию фотографии в целом. Выставка называется „СветоТень“ — это переход от света к тени, от тени к свету, что и является, по сути, основной философией снимка, как цветного, так и черно-белого», — отметил автор выставки Владимир Штыриков.

С фотоделом он познакомился еще в детстве, когда родители подарили фотоконструктор. Затем взрослые помогли Владимиру проявить первые снимки, для него это было настоящим волшебством.

«На серьезном уровне я стал заниматься фотографией в 2016 году, после того, как съездил в фотоэкспедицию с шеф-редактором журнала „National Geographic“ Андреем Каменевым. Я делаю фотографии на разные тематики и в разных жанрах, я не могу выделить что-то одно любимое. Я просто замечаю детали, я нахожу интересное повсюду, что может меня зацепить как-то. Я практически всегда ношу с собой фотоаппарат. Мне нравится делать тревел-снимки, пейзажи, стрит-фотографии, также я делаю макрофотографии в черно-белом исполнении, мало фотохудожников работает в этом направлении», — добавил Владимир Штыриков.

Персональная выставка фотографа в «Картинной галерее» Балашихи продлится до 23 апреля.

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