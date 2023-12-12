Подмосковье 12 декабря 2023, 14:16 Выставка фотографий села Ромашково началась в Одинцовском округе Комитет по культуре Одинцовского г.о.

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Новая фотовыставка открылась в селе Ромашково Одинцовского округа. Автор работ Юрий Яньков запечатлел разные виды родных мест.

Выставка «Ромашково. Лики села» продлится до февраля 2024 года. Она представлена в экспозиции «Зеленый театр Никитина» на базе филиала Немчиновского культурно-досугового центра.

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Там можно увидеть фотографии Никольского храма, старую деревянную больницу, построенную в конце ХIХ века и уже снесенную в наши дни, дома жителей и многое другое.

На открытии выставки фотографу Юрию Янькову вручили благодарственное письмо от Немчиновского культурно-досугового центра. Также первые посетители написали на афише слова благодарности и добрые пожелания автору работ.

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