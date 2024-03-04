Подмосковье 04 марта 2024, 16:18 Выставка «Эволюция моды» открылась в Кашире Источник фото: Иван Дубров

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Выставка «Эволюция моды от каменного века до наших дней» открылась в каширском краеведческом музее. Все желающие смогут увидеть, как менялись модные тренды в одежде жителей южного Подмосковья на протяжении веков.

По словам куратора выставки, историка, этнографа, аналитика федерального центра РГГУ Александры Колмачевой, работа над этим проектом началась в прошлом году.

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«Обычно в музеях мы можем видеть несколько предметов, и сложно представить, как же выглядело прошлое в объеме и в красках. Поэтому я старалась максимально быть приближенной к историческим реалиям, так и новейшим исследованиям. Брать уже имеющийся реконструкторский опыт людей, которые создавали костюмы эпох, которые нас интересуют», — рассказала Колмачева.

Реконструкторам удалось воплотить образы народов, населявших Оку от Пущино до Каширы и Коломны. На открытии выставки Александра Колмачева провела мастер-класс по перевоплощению в женщину каменного века.

В соседнем зале Каширского краеведческого музея посетители смогут увидеть одежду других эпох.

Как рассказала мастер-художник по историческим костюмам Лилия Иванова, на выставке представлено три костюма: XVIII, XIX и начала XX веков.

«Тогда мода очень сильно менялась. То юбка была пышная, то, наоборот, очень узкая. Использовались такие источники, как картины, особенно это касается XVIII века. Также гравюры, фотографии и другие источники», — пояснила Иванова.

Выставка продлится до 31 марта, после чего уникальные костюмы проедут по всем городам среднего Поочья.

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