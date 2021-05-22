Выставка эксклюзивных автомобилей пройдет в Котельниках в субботу

В субботу, 22 мая, на парковке торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках пройдет выставка эксклюзивных автомобилей. Начало в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Мероприятие приурочено к премьере фильма «Форсаж 9». Выставка закроется в 22:00. Организаторы представят широкой публике эксклюзивные автомобили, также зрители увидят дрифт и BeatBox представление. Участие примут приглашенные диджеи. Вход бесплатный.

«Встречаем фильм „Форсаж 9“ в „МЕГЕ“. Приглашаем 22 мая с 12:00 до 22:00 на Fast Family Show, здесь тебя ждет выставка эксклюзивных автомобилей, Dj и МС, Beat Box», — говорится в сообщении.

Режиссер Джастин Лин снял новую часть фильма «Форсаж» — о приключениях Доминика Торетто и его команды. Актер Вин Дизель, исполняющий роль Доминика Торетто в фильмах «Форсаж», ранее заявил, что десятая часть станет последней в серии. Он также признался, что хочет снять «Форсаж» в России, потому что очень любит эту страну, особенно ее широкие дороги.