facebook_pixel
    27 января 2021, 13:14

    Выставку-диалог о дружбе Левитана и Чехова проведут в Мелихове 29 января

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Выставку-диалог, посвященную дружбе писателя Антона Чехова и художника Исаака Левитана, проведут в музее-заповеднике «Мелихово» 29 января. Гостям расскажут о двух выдающихся мастерах пейзажа.
    Выставку-диалог о дружбе Левитана и Чехова проведут в Мелихове 29 января | Изображение 1

    Выставку организуют в день, когда родился Антон Чехов. Именно по этому случаю музей подготовил программы онлайн и офлайн.

    Сама выставка получила символическое название «Пейзаж». Ее откроют в 17:00. Гости узнают историю дружбы современников и выдающихся в своих областях мастеров пейзажа.

    Посетителям не просто расскажут о Чехове и Левитане, вспомнив важные истории, но и предоставят возможность самостоятельно проследить историю возникновения человеческой и творческой дружбы.

    Выставку-диалог о дружбе Левитана и Чехова проведут в Мелихове 29 января | Изображение 2

    В заповеднике подготовят экспозицию с подлинной пейзажной живописью и графикой Левитана, Поленова, Серова, Нестерова, Степанова и Кувшинниковой. Здесь гости увидят личные вещи Чехова и Левитана, раритетные предметы эпохи.

    В специальной зоне посетителей ждет мультимедийная галерея пейзажей Левитана и Чехова. Их объединяет созвучность красок и мотивов, образов, настроений.

    Вместе с тем в формате Zoom-конференции состоится финал и награждение победителей XI Международного конкурса чтецких работ имени Чехова.

    Выставку-диалог о дружбе Левитана и Чехова проведут в Мелихове 29 января | Изображение 3

    Его участниками уже традиционно стали начинающие актеры и студенты театральных вузов России и других стран.

    На конкурс было подано более 70 заявок из Белоруссии, Украины, Казахстана и разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Костромы, Омска, Екатеринбурга, Казани, Тамбова, Ярославля, Владимира.