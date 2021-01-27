Выставку-диалог о дружбе Левитана и Чехова проведут в Мелихове 29 января

Выставку организуют в день, когда родился Антон Чехов. Именно по этому случаю музей подготовил программы онлайн и офлайн.

Сама выставка получила символическое название «Пейзаж». Ее откроют в 17:00. Гости узнают историю дружбы современников и выдающихся в своих областях мастеров пейзажа.

Посетителям не просто расскажут о Чехове и Левитане, вспомнив важные истории, но и предоставят возможность самостоятельно проследить историю возникновения человеческой и творческой дружбы.

В заповеднике подготовят экспозицию с подлинной пейзажной живописью и графикой Левитана, Поленова, Серова, Нестерова, Степанова и Кувшинниковой. Здесь гости увидят личные вещи Чехова и Левитана, раритетные предметы эпохи.

В специальной зоне посетителей ждет мультимедийная галерея пейзажей Левитана и Чехова. Их объединяет созвучность красок и мотивов, образов, настроений.

Вместе с тем в формате Zoom-конференции состоится финал и награждение победителей XI Международного конкурса чтецких работ имени Чехова.

Его участниками уже традиционно стали начинающие актеры и студенты театральных вузов России и других стран.

На конкурс было подано более 70 заявок из Белоруссии, Украины, Казахстана и разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Костромы, Омска, Екатеринбурга, Казани, Тамбова, Ярославля, Владимира.