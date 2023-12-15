Подмосковье 15 декабря 2023, 13:03 Выставка детских рисунков началась в резиденции Деда Мороза в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новогодняя выставка картин учеников Международной школы рисования Grafika открылась в Химках. Она проходит в резиденции Деда Мороза на территории музейно-выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого.

Посетить выставку в резиденции зимнего волшебника можно по пятницам с 16:00 до 18:00 и по субботам с 11:00 до 13:00.

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«Хочу отметить, что в Химках уделяют особое внимание развитию культурной и досуговой жизни жителей округа. Теперь нет необходимости ехать в Москву, чтобы насладиться красивыми картинами. При поддержке нашего главы Дмитрия Волошина для горожан регулярно проводят экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции, концерты и флешмобы», — сказал депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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