Подмосковье 19 марта 2024, 12:56 Выставка детских картин и поделок на тему духовности началась в ДК «Юбилейный» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Межзональная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Благовест» началась в Воскресенске. Во Дворце культуры «Юбилейный» представлено около 130 картин и поделок на тему духовности и сохранения традиций.

Участниками выставки-конкурса стали воспитанники 18 образовательных учреждений Воскресенска и других городов Подмосковья. Ребята представили свои произведения графики, живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Церемония закрытия выставки и награждение победителей конкурса «Благовест» состоится 19 апреля 2024 года. А пока познакомиться с творчеством участников могут все желающие, посетив выставку во Дворце культуры «Юбилейный». Он находится по адресу: Воскресенск, улица Андреса, 1Б.

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