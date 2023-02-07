Подмосковье 07 февраля 2023, 13:19 Выставка деревянных картин открылась в библиотеке Волоколамска

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Уникальные картины, выполненные на древесине, представили в библиотеке на улице Соборной в Волоколамске. Художник из деревни Гряды Сергей Микрюков рассказал, как появляются на свет его необычные работы.

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На выставке представлены отдельные экземпляры и несколько смысловых серий. «Небожители. Они недалеко» рассказывает о чрезмерном возвышении предметов искусства как символов, а «Антивековье» — о новом времени, у которого пока еще нет названия. Серия «Плен надежд наших дочерей» — это сарказм автора на тему любви и рыночных отношений.

Сергей Микрюков признался, что не имеет специального образования. Картины на дереве он начал вырезать лет 10 назад, когда переехал в деревню Гряды под Волоколамском. Все его работы сделаны «живой рукой», то есть, без использования циркуля и линейки. Покрытие мастер делает в несколько слоев: морилка, краска, лак, еще краска, и снова лак.

«В процессе работы думаешь и живешь с картиной, которая постоянно меняется. Это очень здорово», — рассказывает Сергей.

Деревянные картины Микрюкова уже получили известность в соседних округах. Жители Волоколамска могут увидеть эти необычные работы в библиотеке. Вход бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых выставках и других культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.