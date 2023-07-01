Подмосковье 01 июля 2023, 00:30 Выставка «Брак: pro et contra» откроется в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 2 июля Музей-заповедник «Мелихово»

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Музей-заповедник имени Чехова «Мелихово» откроет воскресную музейно-театральную программу «Брак: pro et contra» 2 июля. Она расскажет о переживаниях писателя, поисках второй половины и семейной жизни современников писателя, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа включит экскурсию по выставке «Брачная лихорадка» с рисунками и подписями из юмористических журналов и объявлений из первых брачных газет.

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«Из них можно узнать, как менялись отношения влюбленных после свадьбы, чем была наполнена семейная жизнь современников Чехова, с какими трудностями сталкивались супруги, желающие расторгнуть брак», — уточнили в ведомстве.

Во второй части программы актеры представят иммерсивный спектакль-прогулка по водевилю Чехова «Предложение» в постановке мелиховского театра «Чеховская студия».

Подробности и билеты можно найти на сайте музея-заповедника.

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