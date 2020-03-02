    02 марта 2020, 12:50

    Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта. Она заинтересует не только любителей оружия

    Алена Сырбу

    Выставка «Боевые топоры Подмосковья» открылась в «Новом Иерусалиме» 27 февраля. На ней представлены редкие археологические артефакты из коллекций музея и Института археологии РАН, которые были обнаружены в Московской области. Среди экспонатов более 100 предметов из трех подмосковных некрополей.
    Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта. Она заинтересует не только любителей оружия

    На выставке можно увидеть экспонаты из Истринского (Трусовского) и Ханевского некрополей эпохи бронзы. Раскопки там велись в 30-х и начале 70-х годов прошлого века. Огромную ценность представляет фатьяновская культура. Свое название она получила по первому некрополю, который обнаружили у деревни Фатьяново под Ярославлем. География культуры обширна: от Иванова до Смоленска.

    Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта. Она заинтересует не только любителей оружия | Изображение 1
    Источник фото: официальный сайт музейного комплекса «Новый Иерусалим»

    Исследователи считают, что фатьяновские племена были предками славян, балтов и германцев. Они были первыми в современной Европейской России, кто разводил скот, освоил подсечно-огневое земледелие и металлургию меди и бронзы. Фатьяновцы изготавливали орудия труда, украшения, одежду, строили жилища и лодки.

    Большое внимание эти племена уделяли созданию оружия, особенно боевых топоров. Основными памятниками фатьяновской культуры стали некрополи с предметами, сопровождающими людей в загробный мир: топоры, наконечники стрел и копий, длинные кремниевые пластины, которые использовалась в качестве лезвия ножа, украшения, орудия из кости, а также лепные сосуды с орнаментом.

    Как единая общность фатьяновцы исчезли около трех тысяч лет назад. Они растворились среди других племен Волго-Окского междуречья. В 2018 году близ села Павловская Слобода городского округа Истра был раскопан некрополь фатьяновской археологической культуры бронзового века. Это стало сенсацией, поскольку в течение 25 лет в Подмосковье не находили ничего подобного.

    Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта. Она заинтересует не только любителей оружия | Изображение 2
    Источник фото: официальный сайт музейного комплекса «Новый Иерусалим»

    Оценить уникальные экспонаты эпохи бронзового века и увидеть памятник археологии своими глазами можно в музее «Новый Иерусалим». Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта этого года.