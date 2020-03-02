Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта. Она заинтересует не только любителей оружия

Выставка «Боевые топоры Подмосковья» открылась в «Новом Иерусалиме» 27 февраля. На ней представлены редкие археологические артефакты из коллекций музея и Института археологии РАН, которые были обнаружены в Московской области. Среди экспонатов более 100 предметов из трех подмосковных некрополей.

На выставке можно увидеть экспонаты из Истринского (Трусовского) и Ханевского некрополей эпохи бронзы. Раскопки там велись в 30-х и начале 70-х годов прошлого века. Огромную ценность представляет фатьяновская культура. Свое название она получила по первому некрополю, который обнаружили у деревни Фатьяново под Ярославлем. География культуры обширна: от Иванова до Смоленска.

Источник фото: официальный сайт музейного комплекса «Новый Иерусалим»

Исследователи считают, что фатьяновские племена были предками славян, балтов и германцев. Они были первыми в современной Европейской России, кто разводил скот, освоил подсечно-огневое земледелие и металлургию меди и бронзы. Фатьяновцы изготавливали орудия труда, украшения, одежду, строили жилища и лодки.

Большое внимание эти племена уделяли созданию оружия, особенно боевых топоров. Основными памятниками фатьяновской культуры стали некрополи с предметами, сопровождающими людей в загробный мир: топоры, наконечники стрел и копий, длинные кремниевые пластины, которые использовалась в качестве лезвия ножа, украшения, орудия из кости, а также лепные сосуды с орнаментом.

Как единая общность фатьяновцы исчезли около трех тысяч лет назад. Они растворились среди других племен Волго-Окского междуречья. В 2018 году близ села Павловская Слобода городского округа Истра был раскопан некрополь фатьяновской археологической культуры бронзового века. Это стало сенсацией, поскольку в течение 25 лет в Подмосковье не находили ничего подобного.

Источник фото: официальный сайт музейного комплекса «Новый Иерусалим»

Оценить уникальные экспонаты эпохи бронзового века и увидеть памятник археологии своими глазами можно в музее «Новый Иерусалим». Выставка «Боевые топоры Подмосковья» продлится до 22 марта этого года.