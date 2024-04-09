Подмосковье 09 апреля 2024, 18:22 Выставка «Азбука иконописи» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На выставке «Азбука иконописи» в Химках представлены работы современных художников «Московской иконописной мастерской». Гости смогут оценить более 30 произведений.

Посмотреть экспозицию пришли председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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«Главная задача выставки — дать возможность посетителям соприкоснуться с богатым миром русской религиозной живописи и привлечь внимание к иконописному искусству. В экспозиции представлены как известные образы — „Спас Нерукотворный“, „Господь Вседержитель“, „Покров Богородицы“, так и весьма редкие иконографические изводы, как „Царственные мученики“ и „Явление Богородицы на Курской дуге“, — сказал Валентин Герасимов.

Иконы создаются из природных материалов: деревянная основа, мел, осетровый клей, льняная ткань, минеральные пигменты, желток куриного яйца, сусальное золото.

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