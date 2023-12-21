Подмосковье 21 декабря 2023, 10:43 Выставка авторских масок началась в Щелкове Телеканал «360»

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Выставка арт-дуэта «Мастер и Катерина» открылась в Щелкове. Художники представили в выставочном зале историко-художественного музея маски авторской работы.

Работы выполнены в технике ассамбляж: соединение живописных холстов и трехмерных скульптурных объектов.

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«Ассамбляж — техника, в которой мы работаем, она включает в себя практически любые инструменты и любые материалы, которые можно найти. Потому что желания наши бывают вне всяких границ, и хочется делать разные вещи», — сказали участники арт-дуэта.

Маска является основным элементом практически во всех композициях. Маска вылеплена, как правило, из папье-маше по мотивам известных литературных, исторических персонажей или мифических существ.

Авторы стремятся переосмыслить маску как культурный артефакт, обладающий особыми эстетическими, философскими и сакральными смыслами. В день открытия выставки художники провели для гостей авторскую экскурсию, на которой рассказали о каждой работе.

Прежде чем прийти к подобному направлению в своем творчестве, участники арт-дуэта «Мастер и Катерина» ездили по разным странам, изучали техники изготовления, историческую и религиозную основу происхождения масок. Теперь их произведения находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

«Хорошо, что у нас на афише птица счастья. Думаем, что следующий год для нашего музея и для вашего творческого дуэта будет еще более интересным, счастливым, творческим. У вас появятся новые проекты, новые произведения искусства», — сказала директор Щелковского историко-художественного музея Наталья Богданова.

Экспозиция «На перекрестке миров» будет работать в историко-художественном музее до 20 января. В новогодние каникулы пройдут интерактивные экскурсии с квестом.

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