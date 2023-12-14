14 декабря 2023, 13:55
Выставка авторских игрушек и кукол пройдет в Воскресенске
В культурном центре «Усадьба Кривякино» в Воскресенске 18 декабря откроется выставка авторских игрушек и кукол «Кукольная история под Новый год». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В экспозицию войдут предметы искусства и коллекционирования. Это, например, фарфоровые куклы, куклы в национальных и исторических костюмах, мягкие и вязаные игрушки, елочные игрушки и другое. Их создали местные мастерами своими руками.
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Выставка продлится до 14 января. Подробности можно узнать по ссылке. Мероприятие поддержит министерство культуры и туризма Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.
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