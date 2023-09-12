Подмосковье 12 сентября 2023, 13:03 Выставка автомобильной символики открылась в Коломне Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

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В Коломне стартовала новая выставка «Из истории автомобилей». Мероприятие развернулось в стенах картинной галереи «Дом Озерова», о чем рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.

На выставке демонстрируют свыше двухсот экземпляров автомобильной символики отечественного и зарубежного производства. Речь идет об эмблемах, шильдиках и талисманах автопроизводителей за период с 1936 года по настоящее время. Кроме того, посетителям показывают модели легендарного советского автопрома ЗИС-110 и автомобиля М20 «Победа» в масштабе 1:8.

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Коллекцию собрал Александр Князев. Он работал в сфере ремонта машин и со временем начал оставлять себе эмблемы со списанных автомобилей. В дальнейшем поиск экспонатов расширился. Новые предметы коллекции стали поступать Князеву в подарок, из магазинов и из-за рубежа.

Выставка завершится 1 октября. Подробности — на сайте галереи.

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