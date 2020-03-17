Выставка арт-объектов из мусора открылась в Одинцовском округе

В Успенском доме культуре проходит необычная выставка арт-объектов. Оказывается, мусор можно превратить в настоящее произведение искусства. Например, на выставке вы сможет увидеть свадебное платье из пластиковых пакетов, крышек, банок из-под сметаны и многого другого.

Авторы выставки «ПостПластик» говорят, что каждый объект — карикатура на общество потребления. В Успенском выставка будет работать до 26 марта. Дальше авторы планируют показать работы в Москве. Также художники обсуждают новые совместные проекты с коллегами из Европы. Подробности — в сюжете канала «360».