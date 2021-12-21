Выставка «300 лет прокуратуре России» открылась в музее «Новый Иерусалим»

В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка, посвященная 300-летию прокуратуры. В центре первого стенда — портрет Петра I. Именно он 12 января 1722 года учредил в стране прокуратуру.

«В 1722 году утверждается должность генерал-прокурора, первым на этой должности оказался Павел Иванович Ягужинский, сподвижник Петра. Петр считал его человеком честнейшим», — рассказала ведущий научный сотрудник исторического отдела музея «Новый Иерусалим» Наталья Солохина.

Правоохранительная система советской эпохи начала формироваться в 1922-м году. Тогда появилась и Московская губернская прокуратура. Следующей важной вехой стала Великая Отечественная Война.

Все экспонаты экспозиции — настоящие и полностью погружают в советскую эпоху. Тогда у следователей не было GPS, они пользовались компасами, а уголовные дела печатали на машинках.

«Где-то до 97 года основной инструмент следователя, помощника прокурора (я, например, следователем начинал работать) — у нас были печатные машинки. Здесь какой был недостаток — когда расследовали уголовные дела в отношении 10 лиц, нужно было напечатать обвинительные заключения. А сюда можно было поставить максимум пять листов, а потом по-новой это все печатать», — рассказал первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Источник фото: телеканал «360»

Часть выставки с техникой того времени привлекла внимание школьников, которых пригласили на открытие. Представлен на экспозиции и так называемый конфискат. В 2008 году прокуратура изъяла эти картины при попытке вывезти их из страны. Полотна передали в музейный фонд.

Окунуться в 300-летнюю историю отечественной прокуратуры можно будет на выставке в музее «Новый Иерусалим» до 28 декабря.