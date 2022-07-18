Высший балл по ЕГЭ в Подмосковье в 2022 году получили почти 700 выпускников

В Московской области завершилась экзаменационная кампания. ЕГЭ в этом году сдавали свыше 35 тысяч выпускников, почти 700 человек набрали высший балл. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«По итогам сдачи высший балл получил 681 человек, а мультистобалльников в регионе 46, из которых один получил 100 баллов по трем предметам», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Мультистобалльники и их педагоги традиционно получают денежное поощрение, напомнила Каклюгина.

«Выпускники, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, получат 100 тысяч рублей, а педагоги, подготовившие двух и более стобалльников, по 150 тысяч рублей. В этом году в Московской области 103 таких педагога. Желаю всем ребятам удачного поступления», — добавила вице-губернатор.

В областном Минобразования отметили, что все экзамены в регионе прошли в штатном режиме, без серьезных нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с выпускниками, они рассказали главе региона о своих планах на будущее.