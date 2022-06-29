Высший балл по двум предметам на ЕГЭ получили 29 выпускников Подмосковья

В этом году сто баллов по двум предметам на едином государственном экзамене получили 29 выпускников Подмосковья. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Каждый мультистобалльник получит от области по 100 тысяч рублей. Каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, — по 150 тысяч рублей», — сообщила вице-губернатор.

Как отметила Ирина Каклюгина, больше половины выпускников набрали от 80 до 99 баллов.

«Наши ребята показывают хорошие результаты. В регионе уже 583 стобалльника, но окончательные итоги мы подведем в июле. Сейчас время резервных дней», — отметила Каклюгина.

Результаты ЕГЭ можно узнать на официальном сайте Рособрнадзора, на сайте РЦОИ Московской области, а также в своей образовательной организации.