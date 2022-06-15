Высшие баллы по двум дисциплинам ЕГЭ получили девять учеников Подмосковья

Высшие баллы по двум дисциплинам единого государственного экзамена получили девять учеников Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«В Московской области уже девять выпускников получили высший балл по двум ЕГЭ. Мультистобалльниками стали ребята из городских округов: Воскресенск, Балашиха, Дубна, Дмитров, Талдом, Королев, Одинцово, Ступино и Мытищи. Поздравляю ребят, это отличный результат», — рассказала вице-губернатор.

Большинство ребят получили сто баллов по русскому языку и литературе. Сто баллов по русскому языку и химии получил один выпускник из Одинцовского округа.

Каждый мультистобалльник получит от области по 100 тысяч рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тысяч рублей.