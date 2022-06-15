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    15 июня 2022, 16:36

    Высшие баллы по двум дисциплинам ЕГЭ получили девять учеников Подмосковья

    Анастасия Борискова

    Высшие баллы по двум дисциплинам единого государственного экзамена получили девять учеников Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    Высшие баллы по двум дисциплинам ЕГЭ получили девять учеников Подмосковья

    «В Московской области уже девять выпускников получили высший балл по двум ЕГЭ. Мультистобалльниками стали ребята из городских округов: Воскресенск, Балашиха, Дубна, Дмитров, Талдом, Королев, Одинцово, Ступино и Мытищи. Поздравляю ребят, это отличный результат», — рассказала вице-губернатор.

    Большинство ребят получили сто баллов по русскому языку и литературе. Сто баллов по русскому языку и химии получил один выпускник из Одинцовского округа.

    Каждый мультистобалльник получит от области по 100 тысяч рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тысяч рублей.