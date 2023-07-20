Подмосковье 20 июля 2023, 11:06 Высшее артиллерийское училище в Коломне отпраздновало 55-летие Телеканал «360»

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Коломенское высшее артиллерийское училище отпраздновало 55-летие. Свыше 14 тысяч офицеров обучились там.

Открытие мемориальных стендов с именами погибших выпускников и памятной доски в честь Героя России капитана Исрафила Магомедова приурочили к знаковой дате.

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«Сегодня мы открываем мемориальную доску в честь выпускника Героя Российской Федерации капитана Магомедова. Этот человек вступил в неравный бой и до конца исполнил свой воинский долг. <…> Отдал жизнь за то, чтобы мы с вами могли дальше жить и растить своих детей, чтобы наша страна развивалась и процветала», — сказал глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Мемориальные стенды, дополнившие памятный комплекс на улице Коломенских Курсантов, выполнены в виде гранитных плит. На них выгравированы имена и фамилии выпускников училища, погибших при исполнении служебного долга в военных конфликтах, включая специальную военную операцию.

После памятного митинга участники мероприятия посетили бывшую территорию Коломенского высшего артиллерийского командного училища — 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны России. Они возложили цветы к стеле героев-выпускников и посетили храм Воскресения Христова.

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