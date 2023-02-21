Подмосковье 21 февраля 2023, 16:40 Высшая школа экономики применит свои методики обучения в гимназии в Химках

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Гимназия № 9 в Химках станет пилотным проектом Высшей школы экономики. В учебном заведении применят методику обучения вуза.

Проект сопровождает министерство образования Московской области.

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«Гимназия № 9 станет одной из пилотных площадок по отработке методик нашего института образования, а также собственных методик, для дальнейшего масштабирования в учительской среде и в образовательном сообществе МО», — сообщил ректор ВШЭ Никита Анисимов, который является выпускником гимназии.

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Программа поможет учащимся определиться с профессией и привыкнуть к системе образования в вузах. Она исключит текучку кадров среди учителей, при этом школьники добьются высоких результатов.

В рамках проекта участникам надо ответить на 60 вопросов. Полученную информацию проанализируют. В будущем ее используют для решения проблем в образовательном процессе.

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