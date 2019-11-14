Пенсионеры из Красногорска посетили Иосифо-Волоцкий монастырь

Больше 10 тысяч подмосковных пенсионеров включились в программу «Активное долголетие» через приложение «Соцуслуги». Они занимаются спортом, творчеством и ездят на экскурсии. Сегодня группа из Красногорска отправилась в Иосифо-Волоцкий монастырь.

Источник фото: телеканал «360»

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Пенсионерка Татьяна Козик успевает все — творчество, спорт и другие активности. Она участница программы «Активное долголетие». «Это то, что бередит душу. Я все время говорю: „Ну поехали! Ну пошли! Ну побежали“», — поделилась Татьяна Козик.

Сбежать от скуки можно всего в два клика. Для этого необходимо открыть приложение и записаться на экскурсию. Полный автобус набирается буквально за считаные минуты, поэтому записываться на экскурсию лучше заранее.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня группа красногорских пенсионеров отправилась в Иосифо-Волоцкий монастырь. Их проводила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Она пожелала пенсионерам счастливого пути и хорошо и с пользой провести время.

Источник фото: телеканал «360»

В дороге одни экскурсантки вспоминали о внуках, а другие — о молодости. Например, Таисия Киселева училась в этих местах, сюда она возвращается с ностальгией. «Это же возвращение в молодость, а возвращение в молодость всегда интересно», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

На фоне белокаменного собора стоит восьмигранная колокольня. Говорят, она была настолько высокой, что отсюда было видно Москву. В 1941 году, чтобы колокольня не привлекала внимания, ее взорвали.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсионные автобусы отправляются несколько раз в неделю. Всего для пенсионеров Подмосковья подготовили 48 маршрутов по самым интересным местам области.